لحظة اعتقال نائب مؤيد للأكراد خلال احتجاجه داخل البرلمان التركي

ألقت الشرطة التركية اليوم الأحد القبض على السياسي عمر فاروق غرغيرلي أوغلو المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول، بعد أن اعتصم في البرلمان رافضا مغادرته منذ أيام.

وشُوهد عشرات من عناصر الشرطة يدخلون البرلمان، قبل أن يخرجوا مصطحبين غرغيرلي أوغلو إلى الخارج، بعد رفضه مغادرة المبنى منذ جُرّد من عضويته كمشرّع ورُفعت الحصانة عنه يوم الأربعاء.

من جهته، أعلن حزب الشعوب الديمقراطي أن ما يقارب 100 ضابط شرطة دخلوا يوم الأحد إلى البرلمان لإلقاء القبض على غرغيرلي أوغلو.

وتبع اعتقال غرغيرلي أوغلو عمليات اعتقالات أخرى لعشرين مسؤول ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي في مداهمات جرت ليلة الجمعة.

المصدر: رابتلي