 
مباشر

سفن حربية أمريكية وبلجيكية وفرنسية ويابانية تدخل بحر العرب

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0ji

نشرت القيادة المركزية للقوات البحرية للولايات المتحدة لقطات جوية للسفن الحربية وهي تبحر تحت الأعلام الأمريكية والبلجيكية والفرنسية واليابانية في بحر العرب.

وتشارك في التدريبات حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" وطراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس بورت رويال" والسفينة الهجومية البرمائية الأمريكية "يو إس إس ماكين آيلاند"والفرقاطة البلجيكية "HNLMS Leopold I" والمدمرة اليابانية JS" Ariake" بالإضافة إلى  الفرقاطة الفرنسية بروفانس.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا