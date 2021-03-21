سفن حربية أمريكية وبلجيكية وفرنسية ويابانية تدخل بحر العرب
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نشرت القيادة المركزية للقوات البحرية للولايات المتحدة لقطات جوية للسفن الحربية وهي تبحر تحت الأعلام الأمريكية والبلجيكية والفرنسية واليابانية في بحر العرب.
وتشارك في التدريبات حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" وطراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس بورت رويال" والسفينة الهجومية البرمائية الأمريكية "يو إس إس ماكين آيلاند"والفرقاطة البلجيكية "HNLMS Leopold I" والمدمرة اليابانية JS" Ariake" بالإضافة إلى الفرقاطة الفرنسية بروفانس.
المصدر: وكالات