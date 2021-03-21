العثور على قناع ذهبي من بين 500 قطعة أثرية تعود إلى أكثـر من 3000 عام في الصين

أعلن علماء الآثار الصينيون عن اكتشاف 6 حفر كانت تستخدم لتقديم القرابين، بالإضافة إلى أكثر من 500 قطعة أثرية، في موقع سانشين غدوي جنوب غربي الصين.

من بين القطع الآثرية أجزاء من الأقنية الذهبية ورقائق الذهب والأقنعة البرونزية والأشجار البرونزية "المقدسة" والعاج ومنتجات العاج واليشم.

كما عثر علماء الآثار على جزء كبير من قناع ذهبي مقارنة بالاكتشافات الأثرية السابقة، حيث يبلغ عرضه حوالي 23 سم وارتفاعه 28 سم ويزن حوالي 280 جرامًا. وأظهرت الفحوصات الأولية أن القناع يحتوي على حوالي 84 بالمائة من الذهب.

وقال العلماء إن هذه الاكتشافات تعود لأكثر من ثلاثة آلاف عام، ومن شأنها المساعدة في تسليط الضوء على أصول الحضارة الصينية.

المصدر: CCTV