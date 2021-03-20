ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها

رُصد ماعز البشمين أو ماعز الهملايا يخوض مواجهة ضارية مع سيارة على الطريق في بلدة لاندودنو في مقاطعة ويلز البريطانية.

وتعززت جرأة حيوانات الماعز التي قدمت من جبل "غريت أورم" للتجول في البلدة الويلزية جراء سريان حالة من الهدوء النسبي في الشوارع بفعل الإغلاق المفروض بسبب كوفيد-19 والساري منذ العام الماضي.

وأحدثت هذه الحيوانات في البداية ضجة كبيرة على الإنترنت في المملكة المتحدة خلال الإغلاق الأول في مارس، حيث انتشرت صور لها وهي تتجوّل خارج أماكن سكنها وفي المدينة بحرية.

المصدر: رابتلي