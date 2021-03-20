كاسحة الجليد تدخل خليج فنلندا لمنع فيضان سان بطرسبرغ

أبحرت كاسحة الجليد "بوران" وسفن قاطرة تابعة لقاعدة "لينينغراد" البحرية الروسية من كرونشتاد متوجهة إلى خليج فنلندا لكسح الجليد المتراكم في الخليج ومنع فيضان سان بطرسبرغ.

وتتمثل المهمة الرئيسية للكاسحة في تكسير الجليد لمرور السفن إلى موانئ المدينة.

ووفقًا لخبراء الأرصاد الجوية العسكريين فإن التقلبات الحادة لدرجة الحرارة أدت إلى تراكم كميات كبيرة من الجليد في خليج فنلندا ما قد يسبب ارتفاع منسوب المياه وطوفان مدينة سان بطرسبرغ.

المصدر: رابتلي