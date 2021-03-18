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أكبر سفينة على وسادة هوائية تطلق النار على أهداف بحرية وجوية

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر سفينة الإنزال "موردوفيا" على الوسادة الهوائية تطلق نيران المدفعية على أهداف بحرية وجوية في بحر البلطيق.

وسفينة الإنزال "موردوفيا" تابعة لأسطول البلطيق الذي يملك سفينتين من هذا الطراز من المشروع 12322 "زوبر"-"موردوفيا" و"يفغيني كوتشيشكوف" التي حضعت مؤخرا للإصلاحات. وتعد هذه السفن أكبر سفن الإنزال على وسادة هوائية في العالم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + روسيسكايا غازيتا

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