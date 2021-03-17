الدفاعات الجوية السورية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي إسرائيلي مفترض على ضواحي دمشق، يوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتشير تقاريرها إلى أن بعض الصواريخ أُسقطت قبل أن تصل إلى أهدافها.

وقال مصدر عسكري سوري إنه "في تمام الساعة 22:35 من مساء اليوم الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق".

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأكد أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

المصدر: سانا + رابتلي