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اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في العاصمة الأردنية

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استخدمت قوات الأمن في العاصمة الأردنية عمّان الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات على حظر التجول المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا

وطالب المتظاهرون، الذين تحدوا حظر التجول الليلي لليلة الثالثة على التوالي، حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بالتنحي.

ومددت السلطات حظر التجول عدة مرات منذ فرضه قبل عام كان آخرها يوم السبت، وسط زيادة الإصابات بكوفيد-19.

كما اندلعت احتجاجات في عدة مدن وبلدات أردنية ضد قيود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، بعد وفاة 7 أشخاص بالفيروس في مستشفى السلط إثر نفاد الأوكسجين.

المصدر: APTN + "رويترز"

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