السفن الأمريكية والإسرائيلية تنفذ دورية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط

نفذت سفن تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية والأسطول السادس التابع لسلاح البحرية الأمريكي دورية أمنية مشتركة، شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسبما جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.

وفي موقعه تويتر للتواصل الاجتماعي ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه خلال الجولة الأمنية المشتركة في البحر المتوسط التي تعد فرصة أخرى للتعاون بين البحرية الأمريكية والإسرائيلية، جرى تبادل طواقم، من أجل الدوريات والتعلم، مع الالتزام بالإرشادات لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات