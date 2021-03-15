شاهد.. محتجون يهاجمون سيارة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز

هاجم متظاهرون يوم السبت سيارة تقل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أثناء زيارته منطقة دمرتها حرائق غابات وذلك بضربها وركلها ورشقها بالحجارة.

وأوقف المتظاهرون الحافلة التي كانت تقل الرئيس ألبرتو فرنانديز، وقاموا بركلها ورشقها بالحجارة. وتمكنت الحافلة الصغيرة من تجاوز الحشد، وشُوهدت لاحقا مركونة محطمة النوافذ.

وأعقبت زيارة الرئيس حرائق اندلعت في الغابات أسفرت عن مصرع ما لايقل عن شخص واحد.

ورغم وجود عدد قليل من رجال الشرطة، تمكن الحشد من إيقاف حافلة الرئيس ومركبات أخرى لدقائق فيما ألقى بعض المتظاهرين بأنفسهم على غطاء محرك مركبة فرنانديز.

المصدر: رابتلي + وكالات