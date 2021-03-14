رجل يرمي مخدرات من نافذة سيارة أثناء الهروب من الشرطة

نشرت إدارة الشؤون الداخلية في جمهورية تيفا الروسية فيديو يظهر مطاردة الشرطة المحلية لسيارة كان بحوزة راكبها كمية من المخدرات. ويظهر الفيديو أنه يرميها من نافذة السيارة أثناء الهروب

وجاء في بيان الشرطة أن المطاردة بدأت بعد أن رفض سائق السيارة إيقافها رغم طلب شرطة المرور. ووفقا للبيان أطلقت الشرطة النار على عجلات السيارة أثناء المطاردة وتم إيقاف الرجلين. وأثناء التحقيق اتضح أن راكب السيارة متورط في تهريب المخدرات.

المصدر: رابتلي