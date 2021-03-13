إحراق "قصر كورونا" العملاق بمناسبة عيد "ماسلينيتسا" في روسيا

بثت القنوات الروسية مساء اليوم السبت فعاليات إحراق قطعة فنية عملاقة ترمز لجائحة كورونا في أحد حدائق مقاطعة كالوغا الروسية.

والقطعة من عمل الفنان الروسي نيكيتا بوليسكي هي قصر من ثلاثة أبراج مصنوع من أغصان أشجار وشجيرات صغيرة وألواح خشبية ويبلغ ارتفاعه 24 مترا.

وتعد الفعاليات جزءا من الاحتفالات المقامة بمناسبة عيد "ماسلينيتسا" الشعبي الروسي الذي يرمز إلى نهاية فصل الشتاء، وبعده يدخل أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فترة الصوم الكبير الذي يدوم 48 يوما.

المصدر: RT