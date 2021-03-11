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شاهد.. سقوط لوحة كبيرة على صحفي قناة رياضية أثناء بث مباشر

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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر سقوط لوحة كبيرة على صحفي في استوديو قناة "ESPN" التلفزيونية في كولومبيا وذلك أثناء بث مباشر.

وفي وقت لاحق نشر الصحفي المسكين، اسمه كارلوس اردوز، تغريدة على صفحته في تويتر قائلا إنه لم يصب كثيرا في الحادث وشكر كل من تمنى له السلامة.

المصدر: سبكات التواصل

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