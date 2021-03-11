شاهد.. سقوط لوحة كبيرة على صحفي قناة رياضية أثناء بث مباشر

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر سقوط لوحة كبيرة على صحفي في استوديو قناة "ESPN" التلفزيونية في كولومبيا وذلك أثناء بث مباشر.

وفي وقت لاحق نشر الصحفي المسكين، اسمه كارلوس اردوز، تغريدة على صفحته في تويتر قائلا إنه لم يصب كثيرا في الحادث وشكر كل من تمنى له السلامة.

A quienes me escribieron y me saludaron por el accidente de anoche, debo contarles que estoy bien, gracias a Dios después del chequeo médico, de los exámenes respectivos, se descartó cualquier tema, solo una magulladura y un golpe en la nariz (sin fractura). Saludos y gracias 👍 — Carlos Orduz (@orduzrubio) March 10, 2021

المصدر: سبكات التواصل