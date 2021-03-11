تحليق حاملات صواريخ تو-95 الروسية فوق بحر اليابان

قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان من طراز تو-95 ام إس برحلة مخططة فوق المياه الدولية في بحر اليابان وشمال غرب المحيط الهادئ.

تم رافقت مقاتلات سو-35 التابعة لقوات الفضاء الروسية الرحلة التي كانت مدتها أكثر من 9 ساعات. في بعض المراحل، رافقت كذلك مقاتلات من طراز F-15 تابعة للقوات الجوية اليابانية الطائرات الروسية.

يذكر أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية يتم تنفيذها وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية