تحليق حاملات صواريخ تو-95 الروسية فوق بحر اليابان
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قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان من طراز تو-95 ام إس برحلة مخططة فوق المياه الدولية في بحر اليابان وشمال غرب المحيط الهادئ.
تم رافقت مقاتلات سو-35 التابعة لقوات الفضاء الروسية الرحلة التي كانت مدتها أكثر من 9 ساعات. في بعض المراحل، رافقت كذلك مقاتلات من طراز F-15 تابعة للقوات الجوية اليابانية الطائرات الروسية.
يذكر أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية يتم تنفيذها وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية