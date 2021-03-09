بالفيديو.. شرطة ميانمار تطلق النار في الليل لتخويف المحتجين في يانغون

قامت الشرطة في ميانمار ليلة الاثنين بتسيير دوريات ليلية مجددا، حيث أطلقت الشتائم و فتحت النار باتجاه المباني وقامت باعتقالات جديدة.

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يُظهر مقطع فيديو تم تسجيله في إحدى مقاطعات مدينة يانغون أكثر من 20 شرطيًا يحتشدون في الشارع ويطلقون النار.

وجاء في تقرير اسوشيتد برس أنه من المرجح أن تكتيك الشرطة المحلية هو نشر الخوف وحرمان الناس من النوم ، لإضعاف عزيمة المعارضين للانقلاب العسكري في البلاد.

المصدر: أ.ب.