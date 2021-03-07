البابا فرنسيس يحيي القداس الأكبر بملعب فرانسو حريري في أربيل

ترأس البابا فرنسيس، الأحد، القداس الإلهي في ملعب فرانسو حريري بأربيل، أمام قرابة عشرة آلاف شخص في اليوم الأخير من زيارته للعراق.

وقال البابا: "اليوم أستطيع أن أرى وألمس أن الكنيسة في العراق حية وأن المسيح يحيا ويعمل في هذا الشعب المقدس والمؤمن"، وأضاف: "حتى في خضم الفقر المدقع والصعوبات، قدم العديد منكم بسخاء مساعدة ملموسة وتضامنًا مع الفقراء والمعانين".

وتأتي زيارة البابا التاريخية إلى العراق كجزء من مبادرة للحفاظ على المجتمعات المسيحية القديمة في العراق، ودعم عودة أولئك المسيحيين الذين طردهم تنظيم (داعش) من ديارهم.

المصدر: رابتلي