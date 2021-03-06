شاهد.. اندلاع حريق هائل على الحدود بين إيران وأفغانستان

اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في جمارك "أبو نصر فراهي" على الحدود بين إيران وأفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحريق نشأ في خزان وقود، ما أدى إلى تضرر أربع شاحنات وقود، حسب حاكم إقليم فرح، تاج محمد صافي، الذي قال إن الحريق يتّسع مع استمرار الجهود لإخماده.

وأكد محافظ ولاية فراه غربي أفغانستان، تاج محمد جاهد، أن "الحريق شب بين صهاريج النفط والغاز على الأراضي الأفغانية، وأن هناك عجزا من حيث الإمكانيات للسيطرة عليه"، مضيفا أن "الجهود مبذولة للإستفادة من إمكانيات إيران لإطفاء الحريق"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

من جانبه، قال التلفزيون الإيراني، إن "حريقا واسع النطاق اندلع في المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان أدى إلى توقف الحركة التجارية بين البلدين".

المصدر: وكالات