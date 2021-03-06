شاهد.. نشطاء غرينبيس يرسمون طائرة باللون الأخضر في مطار باريس

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 9 من نشطاء غرينبيس قاموا برسم جزء أخضر على طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية في مطار شارل ديغول بباريس، داعين بذلك إلى الحد من الانبعاثات الجوية.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، تسلق تسعة نشطاء من منظمة غرينبيس، صباح يوم الجمعة، سياج مدرج الطائرات في مطار باريس وقاموا برسم جزء من جسم طائرة من طراز بوينغ 777 تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية.

وستبدأ لجنة خاصة من الجمعية الوطنية (البرلمان) في فرنسا يوم الاثنين المقبل بالنظر في مشروع قانون المناخ، الذي يتضمن بعض مقترحات الاتفاقية المدنية بشأن المناخ.

المصدر: رابتلي + سبوتنيك