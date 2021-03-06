سفينة حربية تغادر قاعدة ألمانية باتجاه الساحل الليبي

غادرت السفينة الحربية الألمانية "برلين" متجهة إلى البحر المتوسط من قاعدة فيلهلمسهافن البحرية يوم الجمعة، في مهمة لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

و"برلين" هي أحدث مساهمة ألمانيّة في عملية إيريني (IRINI)، بعد أن عادت الفرقاطة "هامبورغ" إلى فيلهلمسهافن من مهمة مماثلة في ديسمبر.

وتمتلك السفن البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط صلاحية صعود وتفتيش السفن المشتبه في تورطها بتهريب أسلحة لصالح الأطراف الليبية المتحاربة.

المصدر: رابتلي