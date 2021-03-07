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مصرع مهاجر وإصابة آخرين بانفجار ألغام أرضية في كرواتيا

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لقي مهاجر حتفه وأصيب آخران بجروح في انفجار ألغام أرضية يوم الخميس في غابة بغرب كرواتيا. وحسب السلطات الكرواتية فإن الألغام الأرضية هذه كانت متبقية من حرب تسعينات القرن الماضي.

وكان المهاجرون غير الشرعيين الذين يتنقلون في مجموعات قد عبروا الحدود بين البوسنة وكرواتيا بشكل غير قانوني عندما وجدوا أنفسهم في غابة مزروعة بالألغام في منطقة سابورسكو، كما أوضحت الشرطة.

وبعد مراقبة المنطقة تمكنت الشرطة من إنقاذ عشرة أشخاص آخرين من حقل الألغام في وقت مبكر من صباح الجمعة.

ونقل أربعة جرحى إلى المستشفى، أحدهم في وضع حرج. ولم تكشف الشرطة جنسية المهاجرين، لكن حسب المستشفى فإن اثنين منهم من الجنسية الباكستانية.

وما زال حوالى 300 كلم مربع من أراضي كرواتيا يعتبر منطقة خطرة بعد 25 عاما من الحرب عامي 1992 و1995.

المصدر: AP + وكالات

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