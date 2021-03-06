طرد عائلة يهودية متدينة من طائرة بسبب عدم ارتداء طفلها كمامة

اتهم ركاب شركة "فرونتير" للطيران الأمريكية بمعاداة السامية بعد إلغاء رحلة من ميامي إلى نيويورك بسبب رفض مجموعة من الناس ارتداء أقنعة الوجه.

وأشار الركاب إلى أن الرحلة ألغيت بعد مشادة كلامية بين أسرة يهودية متدينة وطاقم الطائرة انتهت بطرد العائلة.

ويظهر مقطع فيديو في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي طرد عائلة من اليهود الأرثوذكس من قبل أفراد الطاقم بسبب عدم إرتداء طفلها البالغ من العمر 18 شهرًا قناع الوجه.

المصدر: وكالات أمريكية