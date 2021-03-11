سؤال طريف للبابا في قصر بغداد: هل تستقبلون الجميع بالرقص دائما؟

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح البابا فرنسيس بحفاوة في القصر الرئاسي، بحضور مجموعة من الراقصين مرتدين ملابس تقليدية، ويتمايلون على أنغام الأغاني العراقية.

وأثار المشهد إعجاب البابا مما دفعه للتساؤل: "هل هذا هو الحال معكم دائما؟ هل تستقبلون الجميع دائما بالرقص؟".

ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد، اليوم الجمعة، في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان، تستمر 4 أيام وتهدف إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق وتعزيز الحوار بين الأديان.

المصدر: RT