سؤال طريف للبابا في قصر بغداد: هل تستقبلون الجميع بالرقص دائما؟
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استقبل الرئيس العراقي برهم صالح البابا فرنسيس بحفاوة في القصر الرئاسي، بحضور مجموعة من الراقصين مرتدين ملابس تقليدية، ويتمايلون على أنغام الأغاني العراقية.
وأثار المشهد إعجاب البابا مما دفعه للتساؤل: "هل هذا هو الحال معكم دائما؟ هل تستقبلون الجميع دائما بالرقص؟".
ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد، اليوم الجمعة، في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان، تستمر 4 أيام وتهدف إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق وتعزيز الحوار بين الأديان.
المصدر: RT