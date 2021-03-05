البابا فرانسيس يغادر روما متوجها إلى العراق في زيارة تاريخية

غادر البابا فرنسيس روما اليوم الجمعة متوجها إلى العراق في زيارة تاريخية ستستمر 4 أيام، سيحل خلالها في عدد من المحافظات، من بينها النجف، وذي قار، وأربيل، والموصل.

وتجري الزيارة في ظل تدابير أمنية مشددة حيث نشر العراق آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن لحماية البابا فرنسيس خلال زيارته.

ومن المقرر أن يزور العاصمة بغداد، ثم محافظة النجف للقاء المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، وكذلك سيزور محافظات أربيل ونينوى، ومدينة أور التاريخية في محافظة ذي قار بجنوب العراق، حيث مقام النبي إبراهيم.

المصدر: وكالات