إتلاف 1400 قطعة سلاح مصادرة من المنظمات الإرهابية في إسبانيا

أتلفت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس الأسلحة التي استولت عليها المنظمات الارهابية "إيتا" و "جرابو" خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وأشرف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على إتلاف 1400 بندقية وأسلحة حيث تحركت عربة ثقيلة ببطء فوق ثلاثة صفوف من الأسلحة موضوعة في فناء ثكنة للشرطة المدنية التابعة للحرس المدني جنوب مدريد، وكان يتابعها ممثلو جمعيات ضحايا الإرهاب ووكالات إنفاذ القانون التي حاربت المجموعة.

المصدر: وكالات