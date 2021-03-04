شاهد.. قناصة يحرسون مبنى البرلمان الأرمني لحظة تجمع المعارضين

تُظهر لقطات مصورة يوم الأربعاء قناصة متمركزين داخل مبنى البرلمان الأرمني وهم يراقبون حشود المعارضين يجتمعون في الخارج عبر مناظير بنادقهم.

وتشير التقارير إلى أن الشرطة عزّزت السياج قبل بدء الاجتماع، كما ركبت قنابل صوتية في الباحة.

وناقش الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، وفق مكتبه الصحفي، الوضع السياسي الداخلي مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أونيك غاسباريان، الذي أراد باشينيان إقالته.

واندلعت الاحتجاجات ضد باشينيان يوم الخميس بعد أن وجّه مجموعة من ضباط الجيش رسالة إليه يطالبونه فيها بالاستقالة.

المصدر: رابتلي