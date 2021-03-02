حادثة لا تتكرر كثيرا.. سفينة حربية روسية ومدمرة أمريكية في ميناء عربي (فيديو)

نشرت وكالة "سبوتنيك" شريط فيديو يظهر الفرقاطة الروسية "الأميرال غريغوروفيتش" والمدمرة الأمريكية "وينستون تشرشل" يبعد بينهما مسافة كيلومتر واحد، بالمربط الشمالي لميناء بورتسودان.

ووصلت أول مدمرة أمريكية "وينستون تشرشل" إلى ميناء بورتسودان يوم الاثنين وهذه هي أول سفينة بحرية أمريكية تزور السودان منذ عقود.

يأتي ذلك تزامنا مع رسو فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" الروسية في ميناء بورتسودان يوم الأحد، في أول واقعة من هذا القبيل في تاريخ روسيا الحديث.

المصدر: سوتنيك