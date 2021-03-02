التضحية بما يقرب من 900 رأس ماشية بعد شهرين في البحر

أعلنت السلطات الإسبانية أنه سيتم ذبح ما يقرب من 900 رأس ماشية كانت على متن سفينة تسافر في البحر الأبيض المتوسط ​​لمدة شهرين بعد قرارالأطباء البيطريين أنها لم تعد صالحة للتصدير.

وغادرت 895 رأس ماشية ميناء قرطاجنة الإسباني يوم 18 ديسمبر على متن سفينة الشحن "كريم الله" المعدة للتصدير إلى تركيا، إلا أن سلطات الموانئ التركية رفضت السماح لها بالنزول بسبب شبهات حول صحة الماشية.

وبعد محاولة فاشلة ثانية لتفريغ الماشية في ليبيا، عادت السفينة إلى قرطاجنة حيث أمرتها السلطات الإسبانية بالرسو يوم الخميس.

وبعد تفتيشها من قبل الأطباء البيطريين، قالت وزارة الزراعة الإسبانية إنه يجب ذبح الماشية لأنها أصبحت غير صالحة للنقل إلى بلد آخر.

وقالت وزارة الزراعة إن الحيوانات غادرت إسبانيا في ديسمبر بالتراخيص الصحية المناسبة.

وطلبت جماعات حقوق الحيوان عدم ذبح الماشية، مشيرة إلى أنها في حالة صحية جيدة، إلا أنها بحاجة إلى تغذية محسّنة.

المصدر: AP