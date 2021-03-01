اكتشاف نادر لعربة رباعية الدفع في بومبي القديمة

عرضت حديقة بومبي الأثرية عربة موكب رومانية كبيرة ذات أربع عجلات اكتشفت في الموقع الثقافي الإيطالي الشهير، كما شوهد في لقطات تم تصويرها في الحديقة يوم السبت.

وتم العثور على العربة المصنوعة من الحديد والبرونز والقصدير في حالة محفوظة جيدًا على بعد أمتار قليلة عن جدران بومبي الشمالية.

وتعتقد الحديقة أن العربة كانت تستخدم لدوافع احتفالية، وقال مسؤولو الحديقة إن هذا النوع من العربات لم يتم العثور عليه في إيطاليا سابقا، حيث يشبه اكتشافات منطقة تراقيا، في شمال اليونان.

واجتاح مدينة بومبي القديمة ثوران بركاني ضخم لجبل فيزوف عام 79 بعد الميلاد. وتعد المنطقة اليوم موقعا أثريا شاسعا مصنفا كموقع تراث عالمي لليونسكو.

المصدر: رابتلي + وكالات