اسطنبول .. امرأة ترمي أطفالها من النافذة أثناء الحريق

أفادت وسائل إعلام تركية بأن امرأة أنقذت أطفالها الأربعة من مبنى يحترق في اسطنبول الأربعاء 24 فبراير بإلقائهم من النافذة، ولم يصب أي منهم بأذى.

التقط مقطع فيديو سقوط كل طفل بينما كان المتطوعون يمدون بطانية لهبوطهم. ونُقل الأطفال إلى سيارات الإسعاف، وذكرت وسائل إعلام تركية أنهم لم يصابوا بأذى. ونقلت الأم إلى مستشفى كإجراء احترازي ثم خرجت، بحسب تقارير إخبارية. وتم إخماد الحريق الذي اندلع في لوحة كهربائية.

المصدر: أ.ب.