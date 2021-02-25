ميانمار.. مقطع فيديو لحادث طعن في يانغون وسط احتجاجات

هاجم أعضاء مجموعة تدعم المجلس العسكري في ميانمار يوم الخميس عددا من المحتجين ضد استيلاء الجيش على السلطة وجرحوا البعض منهم وذلك في مدينة يانغون.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الهجمات وإصابة أشخاص في وسط مدينة يانغون بينما كانت الشرطة تقف مكتوفة الأيدي دون تدخل. كما أظهر فيديو انتشر على نطاق واسع رجلا طعن أمام مبنى إداري بالقرب من تقاطع رئيسي في وسط المدينة، وهو مكان رئيسي للاحتجاجات المناهضة للانقلاب. ولم يتسن على الفور معرفة عدد الجرحى وحالتهم.

المصدر: أ.ب.