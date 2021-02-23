شركة "أداسي" الإماراتية تكشف عن مركبتها المدرعة الروبوتية المسلحة

كشفت شركة "أداسي" الإماراتية المتخصصة في أنظمة الدفاع الذاتي عن منتجاتها الجديدة بما في ذلك مركبة "عجبان" الروبوتية المسلحة في معرض الأسلحة آيدكس 2021 في أبو ظبي يوم الثلاثاء.

وقامت "أداسي"، بالتعاون مع شركة "نمر" ضمن مجموعة EDGE، بتحويل مركبة عجبان 440A المدرعة ذات الأبواب الأربعة إلى نظام غير مأهول يسمى عجبان الروبوتية المسلحة (ARV).

وحسب تصريحات المنتجين، في حالة وجود موقف يشكل تهديدًا على حياة الطاقم، يمكن تشغيل السيارة عن بُعد عبر محطة تحكم أرضية (GCS) بمدى اتصال يصل إلى 12 كيلومترًا. وفقًا للمطورين، يمكن للمركبة أن تنجو من نيران الأسلحة الصغيرة وشظايا قذائف المدفعية ومن انفجار الألغام والعبوات الناسفة (IED). تم إنشاء عجبان ARV للاشتباك في ساحة المعركة ومكافحة الإرهاب والمراقبة والاستطلاع وأغراض مراقبة الحدود.

المصدر: رابتلي + al-ain.com