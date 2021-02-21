كلاشينكوف تكشف النقاب عن بندقية AK-19 بعيار "الناتو"

لأول مرة على المستوى الدولي كشفت مجموعة كلاشينكوف النقاب عن بندقية AK-19 الحديثة التي تناسب في عيارها طلقات "الناتو"، وذلك في معرض الأسلحة IDEX-2021 الذي انطلق اليوم في أبو ظبي.

وبندقية AK-19 تم تصميمها على أساس الطراز AK-12، الذي اعتمده الجيش الروسي في 2018.

وصممت AK-19 بعيار 5.56×45 مم المعتمد في "الناتو"، فيما طول سبطانتها 415 مم، ووزنها 3.35 كغ.

كما أن الطراز الحديث زود بدعامة كتف تلسكوبية يمكن التحكم بطولها وفقا لـ4 وضعيات، كما حصلت على قبضة بلاستيكية متينة لتعزيز ثباتها في اليد.

المصدر: وكالات