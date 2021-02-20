طوابير طويلة من الشاحنات أمام محطات الوقود في اليمن

رصدت طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بالإمدادات الغذائية أمام محطات الوقود في محافظة الحديدة بانتظار التزود بالوقود عقب قيام قوات التحالف بقيادة السعودية بحجز ناقلة نفط.

وشرعت شركة النفط اليمنية بإلقاء اللوم على قوات التحالف بقيادة السعودية إزاء عملية الحجز على الناقلة في ميناء جيزان جنوب السعودية. كما حمّلت الشركة الأمم المتحدة المسؤولية، وأعلنت شركة النفط اليمنية أن السفينة كانت تحمل قرابة 30 طنا من وقود الديزل.

المصدر: رابتلي