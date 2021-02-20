متجر أثاث يؤوي سكان هيوستن المحليين خلال "العصر الجليدي" في تكساس

لجأ سكان هيوستن بولاية تكساس إلى متجر أثاث وانتظروا عدة ساعات في طابور للحصول على إمدادات الغذاء والمياه، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن عاصفة ثلجية ضربت المنطقة.

ودعا جيم ماكينغفيلز، المعروف محليا باسم "ماتريس ماك"، وهو رجل أعمال يعمل في ولاية هيوستن، الناس ورأى لاحقًا متجر أثاثه مليئًا بالسكان المحليين الباحثين عن الاحتياجات الأساسية ومكان للنوم، وسط درجات حرارة شديدة البرودة ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ضربت عاصفة ثلجية مميتة ولاية تكساس وتسببت في انقطاع الكهرباء والتدفئة عن الملايين وسط انفجار الأنابيب بسبب انخفاض درجات الحرارة. وفتحت الهيئات التنظيمية الفيدرالية الأمريكية تحقيقًا في هذا الحادث.

المصدر: رابتلي