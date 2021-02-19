العثور على جثة حوت عملاق على الشواطئ الإسرائيلية

تجمع شهود عيان اليوم الجمعة لإلقاء نظرة على جثة عملاقة لحوت زعنفي نافق ألقتها الأمواج على شواطئ عسقلان الإسرائيلية.

ورجح أحد ممثلي جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل أن يكون التلوث الشديد في المياه والشريط الساحلي بسبب القطران وانبعاثات السفن وزيوتها قبالة سواحل عسقلان من أسباب نفوق الحوت.

وتحقق إدارة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية في أسباب نفوق الحوت لأن حيتان الزعانف ليست منتشرة في الجانب الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: وكالات