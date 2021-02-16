انطلاق مناورات "الحزام الأمني ​​البحري" الروسية الإيرانية المشتركة في المحيط الهندي

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مناورات بحرية إيرانية روسية في شمالي المحيط الهندي بمشاركة سفن حربية روسية وإيرانية.

وقال الناطق باسم المناورات المشتركة للحزام الأمني ​​البحري الإيراني-الروسي الادميرال غلام رضا طحاني : ستنطلق الیوم الثلاثاء المناورات المشتركة تحت شعار" التعاون الجماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية" وعلى مساحة 17 ألف كيلومتر، وتحمل رسالة السلام وصداقة.

وتشارك في المناورات سفن أسطول البلطيق الروسي وهي طراد "ستويكي" والناقلة "كولا".

المصدر: غازيتا.رو + وكالات إيرانية