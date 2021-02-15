عروض عسكرية ضمن مناورات "أمان 2021" الدولية في باكستان

شاركت فرق الدول التي وصلت إلى ميناء كراتشي بدعوة من باكستان، في العروض العسكرية كجزء من تدريبات "أمان 2021" الدولية.

وعُزفت الألحان التقليدية والعسكرية من قبل الفرق الموسيقية العسكرية من سريلانكا و"تري سيرفيسز" من باكستان و"السند رينجرز" وخفر السواحل، وتضمنت الفعالية تدريبات خاصة من قبل "باك مارين" تخللها تطبيق للمناورات المتقدمة والالتفافات. وحضر الحدث دبلوماسيون أجانب وأفراد من القوات البحرية المشاركة بالإضافة إلى مسؤولين بارزين من القوات المسلحة الباكستانية. ويشارك في المناورات ممثلون عما يزيد عن 40 دولة من بينها روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين واليابان.

المصدر: رابتلي