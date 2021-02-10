الصين تطلق سفينة دورية جديدة في ميناء ووهان

شهد ميناء ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين إطلاق سفينة دورية جديدة - هايكسون-06 (Haixun 06) الاثنين 8 فبراير.

وقالت إدارة السلامة البحرية لمقاطعة فوجيان الصينية إن "هايكسون-06" ستكون أكبر سفينة دورية في الساحل الجنوبي الشرقي للصين.

سرعة السفينة تبلغ 37 كيلومترًا في الساعة، وستكون قادرة على الإبحار لمدة تصل إلى 60 يومًا دون أي إمداد وتغطي أكثر من 18500 كيلومتر في رحلة واحدة.

سيتم تكليف السفينة بمهام الإشراف البحري والمهام الطارئة في المياه الساحلية، كما ستشارك في التبادل والتعاون البحري الدولي.

المصدر: CCTV