مشاهد من كارثة انهيار جليدي في الهند.. عدد الضحايا تجاوز المئة

فُقد 150 شخصا وانتشلت 10 جثث إثر فيضانات مفاجئة سبّبها انهيار كتلة جليدية ضخمة في منطقة شامولي بإقليم أوتاراخاند بالهند، حسب حصيلة غير نهائية، فيما أجلت فرق الإغاثة آلاف السكان.

وأفادت الشرطة المحلية بإن محطة الكهرباء تضررت بسبب الفيضانات في المنطقة.

وأكدت مصادر أمنية محلية أن مياه النهر أغرقت عدة مساكن تقع على الضفاف، وشوهدت جثث الغرقى تطفو فوق المياه. وقالت شركة الطاقة الكهربائية إن الاتصال بعمالها الذين كانوا في المنطقة تعذر حتى الآن.

المصدر: AP + وكالات