شاهد.. شرطي إسرائيلي يطلق النار على سيارة خلال مطاردة خطيرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لحظة إطلاق النار من قبل شرطي إسرائيلي على سيارة بهدف إيقافها خلال مطاردة بوليسية على مدخل بلدة اكسال قرب مدينة الناصرة.

وبدأ عناصر الشرطة المطاردة البوليسية بعد أن رصدوا سيارة ارتكبت مخالفات مرورية. ولدى مطاردتها تم نصب كمين وإطلاق النار على إطارات السيارة لإيقافها وتم اعتقاله السائق لاحقا بشبهة السياقة بتهور وتشكيل خطر على حياة المواطنين وارتكاب مخالفات سير خطيرة والهروب من الشرطة.

المصدر: وكالات