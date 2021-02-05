الرئيس التونسي يزور مراسم تأبين 4 جنود قضوا في انفجار قرب الحدود مع الجزائر

حضر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس مراسم تأبين 4 جنود قضوا في انفجار لغم قرب الحدود مع الجزائر.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، يوم الأربعاء، عن مقتل 4 جنود تونسيين في انفجار لغم تقليدي الصنع في جبل المغيلة بالقصرين خلال مرور عربة عسكرية بمرتفعات جبل مغيلة، وكانت الدورية بصدد القيام بعمليات تمشيط في مرتفعات جبل المغيلة الواقع بين سيدي بوزيد والقصرين لملاحقة العناصر الإرهابية المتمركزة هناك.

المصدر: AP + رويترز + "نسمة" التونسي