8 معتقلين أفرجت عنهم الإمارات يصلون بيروت

شوهد أهالي بعض المواطنين اللبنانيين الثمانية الذين أطلقت الإمارات سراحهم، وهم يرحبون بالعائدين فور وصولهم إلى بيروت يوم الثلاثاء.

وحدث ذلك بعد إعلان مدير عام الأمن اللبناني عباس إبراهيم أنه من المقرر عودة 30 معتقلاً لبنانيًا إلى وطنهم.

وبحسبما ورد، احتُجز اللبنانيون بتهم تتعلق بالمشاركة المزعومة في أنشطة لـ"حزب الله". وفي عام 2019، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق في احتجاز مواطنين لبنانيين في سجون الإمارات. وبحسب المنظمة، احتُجز بعضهم في الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن عام وحُكم عليهم دون محاكمة عادلة.

المصدر: رابتلي