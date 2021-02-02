ممثلون من نحو 20 بعثة دبلوماسية يحضرون جلسة الاستماع في قضية نافالني

وصل ممثلون عن قرابة 20 بعثة دبلوماسية أجنبية إلى محكمة مدينة موسكو لحضور محاكمة المعارض أليكسي نافالني اليوم الثلاثاء.

ورصدت الكاميرات سيارات البعثات قرب مبنى المحكمة، تحمل لوحات دبلوماسية. وذكرت الأنباء بحضور دبلوماسيين من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وألمانيا والنمسا والتشيك واليابان وفنلندا والنرويج وبلغاريا.

من جانبها وصفت موسكو حضور دبلوماسيين أجانب محاكمة المعارض أليكسي نافالني في موسكو اليوم الثلاثاء بأنه تدخل في الشأن الداخلي الروسي، و"فضح الغرب لذاته في مساعيه لردع روسيا"، حسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

المصدر: رابتلي