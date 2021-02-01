إسرائيل تختبر بنجاح نسخة متطورة من "القبة الحديدية"

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن اختتام تجربة ناجحة لنسخة محدثة من منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي، شملت محاكاة لتهديدات معقدة برا وجوا.

وذكرت الوزارة، في بيان صادر عنها: "أجرت منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية في وزارة الدفاع والصناعات العسكرية (رافاييل) سلسلة ناجحة من اختبارات إطلاق منظومة القبة الحديدية".

وأوضحت أن "الاختبار قام بعدة سيناريوهات تحاكي التهديدات المعقدة التي قد تواجهها القبة الحديدية في زمن النزاعات على الأرض أو في البحر".

وحسب وزارة الدفاع فإنه من المتوقع تسليم النسخة الجديدة والمحدثة من القبة الحديدية إلى سلاح الجو الإسرائيلي للاستخدام التشغيلي.

وأضافت أنه "كما سيتم دمجها وتركيبها على السفن العسكرية من طراز "ساعر" التابعة للقوات البحرية، وستكون جزءا مركزيا في الدفاع عن المياه الاقتصادية لإسرائيل".

المصدر: وزارة الدفاع الإسرائيلية