شاهد.. قاذفة "سو-24" تحلق على علو منخفض من مدمرة أمريكية في البحر الأسود

نشرت البحرية الأمريكية مقطعا مصورا يظهر تحليق قاذفة روسية من نوع "س- 24" على علو منخفض من المدمرة "دونالد كوك" في البحر الأسود.

ودخلت المدمرة الأمريكية "دونالد كوك"، المسلحة بصواريخ توماهوك كروز، مياه البحر الأسود في 23 يناير، كما دخلت فيما بعد البحر الأسود مدمرة أخرى تابعة للبحرية الأمريكية، بورتر.

ووصف حلف الناتو دخول هاتين السفينتين إلى هذه المنطقة بأنه رد على "زيادة القدرة العسكرية" الروسية.

المصدر: سبوتنيك