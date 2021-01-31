الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية "ذكية" إلى المدار

أطلقت الصين بنجاح مجموعة أقمار Yaogan-31 "الذكية" إلى المدار المحدد بواسطة صاروخ لونج مارش - 4 سي من مركز جيوتشيوان شمال غرب البلاد يوم الجمعة 29 يناير.

وقال مركز الإطلاق إن هذه هي مهمة الرحلة رقم 359 التي تنفذها سلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش.

وجاء في تقرير وكالة "سي سي تي في" الصينية أنه بعد دخول المدار المخطط لها، سيتم استخدام الأقمار في دراسة البيئة الكهرومغناطيسية وغيرها من الاختبارات التكنولوجية والعلمية ذات الصلة.

المصدر: CCTV