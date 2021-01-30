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جهود توصف بـ"التاريخية".. إطلاق عائلة الفهود إلى الطبيعة

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شهدت أراضي إيبيرا في شمال شرق الأرجنتين حدثا يوصف بـ"التاريخي" هذا الأسبوع حيث أعيد أول ثلاثة من الفهود (الجاكوار) المهددة بالانقراض إلى موطنها الطبيعي.

وتم الإفراج عن الفهود الثلاثة بعد نحو عشر سنوات من جهود علماء وموظفي محمية تومبكينز في الأرجنتين، وحسب تقرير وكالة "أسوشيتد برس" تنتظر أراضي إيبيرا الإفراج عن 6 فهود صغيرة أخرى هذا العام.

يذكر أن عدد حيوانات جاكوار تقلصت الضعفين في جميع أنحاء العالم وفي الأرجنتين بقي حوالي 200 منها فقط في البرية.

المصدر: أ.ب.

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