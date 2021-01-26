الدفاع السعودية تنشر فيديو من مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية والبريطانية

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نشرت وزارة دفاع المملكة السعودية على صفحتها في تويتر لقطات فيديو من مناورات "المدافع البحري 21" لقوات المملكة البحرية بمشاركة بريطانية وأمريكية.

#فيديو_الدفاع

استمرار فعاليات التمرين البحري المختلط" المدافع البحري 21 " في #الجبيل بمشاركة القوات البحرية السعودية والأمريكية والبريطانية.#نعود_بحذرpic.twitter.com/jsZq5z3Cy4 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 25, 2021

المصدر: twitter.com/modgovksa