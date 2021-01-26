الدفاع السعودية تنشر فيديو من مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية والبريطانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pn3u
نشرت وزارة دفاع المملكة السعودية على صفحتها في تويتر لقطات فيديو من مناورات "المدافع البحري 21" لقوات المملكة البحرية بمشاركة بريطانية وأمريكية.
#فيديو_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 25, 2021
استمرار فعاليات التمرين البحري المختلط" المدافع البحري 21 " في #الجبيل بمشاركة القوات البحرية السعودية والأمريكية والبريطانية.#نعود_بحذرpic.twitter.com/jsZq5z3Cy4
المصدر: twitter.com/modgovksa