 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين وبايدن يبحثان فرص التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا

الدفاع السعودية تنشر فيديو من مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية والبريطانية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pn3u

نشرت وزارة دفاع المملكة السعودية على صفحتها في تويتر لقطات فيديو من مناورات "المدافع البحري 21" لقوات المملكة البحرية بمشاركة بريطانية وأمريكية.

المصدر: twitter.com/modgovksa

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا