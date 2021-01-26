الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مظاهرة حاشدة في نيودلهي

شارك عشرات الآلاف من المزارعين في مظاهرات وسط العاصمة الهندية نيو دلهي بمناسبة يوم الجمهورية الثلاثاء 26 يناير

وغصت طرق المدينة بطوابير من الجرارات التي حملت أعلام الهند والنقابات الزراعية.

ويظهر فيديو أن مظاهرة تحولت إلى فوضى وبدأت الشرطة المحلية تستخدم خراطيم المياه وأطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

ويذكر أن احتجاجات المزارعين بدأت في البلاد الخريف الماضي احتجاجا على قوانين زراعية جديدة أقرها البرلمان في شهر سبتمبر الماضي.

المصدر: أ.ب.