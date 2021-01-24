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محطة الفضاء الدولية تسجل ظواهر جوية فريدة من نوعها

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سجل مرصد الغلاف الجوي الأوروبي ومراقبة تفاعلات الفضاء (ASIM) في محطة الفضاء الدولية ظواهر جوية فريدة من نوعها وهي النفثة الزرقاء وELVES.

وهذه هي حلقات متوسعة من الانبعاث البصري والأشعة فوق البنفسجية في طبقة الأيونوسفير التي تظهر فوق غيوم العاصفة.

ويُعتقد أنها تتولد عن نبضة كهرومغناطيسية في قاع طبقة الأيونوسفير، ناتجة عن تفريغ البرق.

وقال الباحثون إن الومضات الزرقاء في قمم السحابة هي على الأرجح المكافئ البصري لهذه الظاهرة، ويمكن أن تتطور إلى نفاثات زرقاء.

المصدر: ميل.رو + ساينس ألرت

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